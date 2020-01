Terremoto oggi mar Tirreno M 4.0/ Ingv ultime scosse: sisma fra Calabria e Sicilia (Di venerdì 3 gennaio 2020) Terremoto oggi nel mar Tirreno meridionale di magnitudo 4.0 gradi sulla scala Richter. Nuovo sisma fra la Calabria e la Sicilia Leggi la notizia su ilsussidiario

Carmela_oltre : RT @tweetnewsit: #Terremoto nel #Lazio #oggi, #venerdì #3gennaio, #scossa M 2.6 avvertita in provincia di #Latina - Lupacchiotto_ : RT @tweetnewsit: #Terremoto nel #Lazio #oggi, #venerdì #3gennaio, #scossa M 2.6 avvertita in provincia di #Latina - tweetnewsit : #Terremoto nel #Lazio #oggi, #venerdì #3gennaio, #scossa M 2.6 avvertita in provincia di #Latina… -