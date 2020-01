Terremoto nel mar Tirreno, scossa di magnitudo 4.0 registrata tra Sicilia e Calabria (Di venerdì 3 gennaio 2020) Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata dall'Ingv al largo del mar Tirreno Meridionale, tra Calabria e Sicilia. Il sisma è stato lievemente avvertito dalla popolazione, come riporta la stampa locale, grazie alla profondità dell'ipocentro, che è stata stimata in circa 145 chilometri. Non si segnalano danni a cose o persone. Leggi la notizia su fanpage

