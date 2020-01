Terremoto: Cdm proroga stato emergenza, mutui sospesi per 9 comuni del catanese (Di venerdì 3 gennaio 2020) Palermo, 3 gen. (Adnkronos) – Rate dei mutui sospese per i residenti dei nove comuni della provincia di Catania colpiti dal sisma il 26 dicembre 2018. E’ una delle conseguenze della proroga dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri del 21 dicembre. “L’impegno di questo governo per i nove comuni colpiti dal sisma prosegue ed è tangibile – spiega la senatrice del M5S Tiziana Drago – Prova ne è la proroga dello stato di emergenza che consente, tra gli altri benefici economici, la sospensione delle rate dei mutui per un altro anno”.“Mi sono arrivate alcune segnalazioni di cittadini che si sono visti addebitare, con il nuovo anno, la rata del mutuo già al 31 dicembre del 2019 – aggiunge – Si tratta di importi, alla luce della proroga dello stato di emergenza, al momento non dovuti ma solo per coloro i ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

gabiravanelli : RT @PsicheMKD: @AWrit3r @AlbertoBagnai Non c'è possibilità alcuna considerando il terremoto che c'è. Rimane solo il giorno della dipartita… - PsicheMKD : @AWrit3r @AlbertoBagnai Non c'è possibilità alcuna considerando il terremoto che c'è. Rimane solo il giorno della d… -