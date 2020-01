Tennis, l’Australia va in fiamme e Nick Kyrgios l’aiuta: donerà 200 dollari per ogni ace. Sostegni anche dalla ATP Cup (Di venerdì 3 gennaio 2020) L’Australia è devastata dagli incendi, le elevatissime temperature e i forti venti che stanno caratterizzando la rovente estate di questo Paese stanno provocando una vera e propria catastrofe ambientale. La terra dei canguri si appresta a ospitare l’Australian Open, il primo Slam della stagione di Tennis in programma dal 20 gennaio al 2 febbraio, ma prima ci sarà spazio per la ATP Cup 2020, la nuova competizione Tennistica per Nazionali che si giocherà dal 3 al 12 gennaio. Il mondo dello sport ha voluto sostenere lo Stato in un momento molto difficile. A guidare il gruppo degli aiuti è stato l’idolo locale Nick Kyrgios che ha promesso di donare 200 dollari per ogni ace che realizzerà durante tutti gli eventi a cui parteciperà durante l’estate australiana e il suo connazionale Alex De Minaur ha rilanciato a 250 dollari, John Millmann si è fermato a 100 dollari ... Leggi la notizia su oasport

