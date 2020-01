Tennis, i giovani italiani da seguire nel 2020. Alla scoperta di nuovi Sinner: Musetti, Zeppieri, Nardi e Cocciaretto in pole (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ci saranno diversi giovani di livello da veder crescere in chiave italiana nel 2020, ben oltre la punta dell’iceberg che si chiama Jannik Sinner. Un discorso, questo, che non è soltanto di esclusiva maschile, perché anche tra le donne i segnali lanciati da alcune nostre giocatrici fanno ben sperare. Ma andiamo con ordine. Oltre la stella di Sinner, ce ne sono altre che potrebbero emergere molto a breve, con differenti percorsi. La prima è quella di Lorenzo Musetti, balzato agli onori delle cronache ancor prima del diciottenne di San Candido perché capace di vincere uno Slam a livello junior, proprio un anno fa agli Australian Open. Quel risultato gli ha consentito di guadagnare la wild card automatica per le qualificazioni di quest’anno. Carrarese, nato il 3 marzo 2002, possessore di un gioco particolarmente vario e fantasioso, che si avvicina particolarmente a quello di ... Leggi la notizia su oasport

