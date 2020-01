Tennis, Fed Cup 2020: le convocate dell’Italia per la trasferta in Estonia. Cinque le azzurre chiamate da Tathiana Garbin (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tathiana Garbin ha scelto le Cinque azzurre che rappresenteranno l’Italia negli incontri del Gruppo I zona Europa/Africa di Fed Cup 2020, previsti dal 5 all’8 febbraio a Tallinn, in Estonia. Spicca l’assenza di Sara Errani, mentre a 32 anni conquista la prima chiamata in azzurro la torinese Giulia Gatto-Monticone. Al suo fianco Jasmine Paolini, Camila Giorgi, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto: saranno in gara sette Nazionali, ovvero Italia, Ucraina, Croazia, Austria, Estonia, Bulgaria e Grecia. Il sorteggio dei due gironi è fissato per lunedì 13 gennaio: le vincenti dei due raggruppamenti affronteranno le seconde classificate e chi la spunterà avrà accesso ai play-off di aprile. LE convocate DELL’ITALIA DI FED CUP JASMINE PAOLINI (numero 96 Wta) CAMILA GIORGI (numero 99 Wta) MARTINA TREVISAN (numero 156 Wta) ELISABETTA COCCIARETTO (numero 178 Wta) GIULIA ... Leggi la notizia su oasport

