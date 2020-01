Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Robert alla riconquista di Eva! Ma lei… (Di venerdì 3 gennaio 2020) La crisi coniugale di Eva (Uta Kargel) e Robert (Lorenzo Patané) sta tenendo da settimane con il fiato sospeso i telespettatori italiani di Tempesta d’amore. Se fino ad ora i disperati tentativi della donna di ottenere il perdono del marito sono stati un buco nell’acqua, tra non molto la situazione cambierà, portando ad un rovesciamento di fronte davvero inaspettato… Ecco dunque cosa sta per accadere nelle puntate di Sturm der Liebe in onda da noi in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eva e Robert si riavvicinano Eva e Robert, Tempesta d’amore © ARD/Christof Arnold Anche se non ha ottenuto la donna che ama, alla fine Christoph (Dieter Bach) è riuscito con i suoi intrighi a mettere a segno un colpo che fino a qualche mese fa sembrava a dir poco incredibile: distruggere il matrimonio di Eva e Robert. La scoperta di essere stato manipolato dal rivale non è ... Leggi la notizia su tvsoap

