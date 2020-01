Teheran, migliaia di persone in piazza contro il raid Usa che ha ucciso il generale iraniano Soleimani: “Morte all’America” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Decine di migliaia di persone sono scese in strada a Teheran per manifestare contro il raid americano a Baghdad, in Iraq, in cui è rimasto ucciso Qassem Soleimani, capo delle milizie al-Quds. Gli iraniani in rivolta hanno gridato slogan come “morte all’America”, sollevando manifesti del comandante ucciso. Tra i cori intonati anche “l’asse di ogni male è l’America” e “leader della nostra rivoluzione, condoglianze, condoglianze”. Secondo l’agenzia di stampa statale iraniana Irna manifestazioni simili si sono svolte anche nelle città di Arak, Bojnourd, Hamedan, Hormozgan, Sanandaj, Semnan, Shiraz e Yazd. L'articolo Teheran, migliaia di persone in piazza contro il raid Usa che ha ucciso il generale iraniano Soleimani: “Morte all’America” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

