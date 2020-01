Taekwondo: Antonino Bossolo qualificato per i Giochi Paralimpici di Tokyo 2020! (Di venerdì 3 gennaio 2020) Antonino Bossolo è il secondo qualificato dell’Italia ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 nel Taekwondo. Dopo Vito Dell’Aquila, infatti, è lui a prendersi, per mezzo della classifica dei -61 kg K44, un altro pass paralimpico. Importanti tutte le sue ultime prestazioni, tra cui la “Ready Steady Tokyo 2020“, competizione che ha avuto pochi mesi fa l’obiettivo di simulare le condizioni di gara della rassegna nipponica. Bossolo, nella classifica della sua categoria, è quinto con 122.88 punti, ma si qualifica come quarto del ranking paralimpico perché la Turchia ha due atleti nelle prime posizioni. Ogni Paese, va ricordato, può schierare un solo atleta per categoria, il che esclude Ali Can Ozcan a favore di Mahmut Bozteke. Il quarto posto è anche l’ultimo disponibile per ogni categoria di peso per qualificarsi ai Giochi Paralimpici tramite ranking, i cui ... Leggi la notizia su oasport

