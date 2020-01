Svizzera: il tragitto da casa all’ufficio è lavoro, rivoluzione per gli impiegati (Di venerdì 3 gennaio 2020) Nuovo regolamento in vigore dal primo gennaio per i dipendenti pubblici in Svizzera: sarà possibile richiedere l'autorizzazione ai superiori per includere nel calcolo della giornata lavorativa anche il tempo passato in treno a sbrigare questioni di lavoro. Leggi la notizia su fanpage

