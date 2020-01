Svizzera: il tragitto casa-ufficio entra a far parte dell’orario di lavoro per tutti i dipendenti pubblici (Di venerdì 3 gennaio 2020) Svizzera: il tragitto casa ufficio entra a far parte dell’orario di lavoro In Svizzera il tragitto casa ufficio entra a far parte dell’orario di lavoro per tutti gli impiegati pubblici: la norma è entrata in vigore con l’inizio del 2020. L’autorizzazione al disbrigo delle pratiche nel tragitto che da casa porta all’ufficio è arrivata dopo le pressanti richieste di quattro sindacati. I dipendenti, però, dovranno utilizzare il treno o altre forme di trasporto pubblico. “Oggigiorno flessibilizzare le forme di lavoro è diventata una necessità” ha spiegato a La Repubblica Anand Jagtap, responsabile delle risorse umane degli uffici pubblici elvetici. Tuttavia spetterà a ogni singolo capoufficio autorizzare o meno i dipendenti pubblici, che in Svizzera sono circa 38mila, a “timbrare il cartellino” prima dell’arrivo sul posto di ... Leggi la notizia su tpi

