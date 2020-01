Superbike, Mondiale 2020: tutti i trasferimenti ed i nuovi arrivi. Come sono cambiate le squadre: tutti i piloti al via (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il Mondiale Superbike 2020 scatterà tra poco meno di due mesi, quando a Phillip Island in Australia il 1° marzo aprirà ufficialmente la nuova stagione. Si riparte dal quinto titolo consecutivo sia sul versante piloti col britannico Jonathan Rea che in quello costruttori della Kawasaki, ottenuto però in maniera molto meno lineare rispetto agli anni precedenti. Meriti e demeriti sono tutti attribuibili allo spagnolo Alvaro Bautista e alla sua Ducati, letteralmente imprendibili per tutta la prima parte della stagione ma poi sprofondati in un oscuro tunnel di risultati mediocri e cadute che ha portato addirittura ad un’impensabile rottura anticipata tra le parti. Come sarà questo 2020? Cosa è cambiato in griglia? Le “verdone” di Akashi hanno deciso di sostituire la seconda guida che affiancherà Rea. Salutato Leon Haslam è stato acquisito il talentuoso nord irlandese Alex Lowes (nove ... Leggi la notizia su oasport

