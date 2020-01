Striscia la notizia, la strategia di Antonio Ricci: chi piazza al bancone da martedì 7 gennaio (Di venerdì 3 gennaio 2020) Da martedì 7 gennaio, Ficarra e Picone tornano a condurre Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35). Il duo comico raccoglie il testimone da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, in una stagione in cui il tg satirico di Antonio Ricci si è contraddistinto per l’incontrastata leadership in access prime-time Leggi la notizia su liberoquotidiano

