Stalking: minaccia e aggredisce la ex, divieto di avvicinamento per un quarantenne (Di venerdì 3 gennaio 2020) Palermo, 3 gen. (Adnkronos) – è stata eseguita dal personale del Commissariato di Patti (Messina) la misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Patti su richiesta del pm a carico di un quarantatreenne. L’uomo, indagato per i reati di Stalking e lesioni personali ai danni dell’ex fidanzata, non aveva accettato la fine del loro rapporto: “una relazione protrattasi per anni e caratterizzata da una crescente e patologica possessione. Dopo un lungo periodo di alti e bassi, la donna, nel dicembre scorso, ha deciso di porre fine alle continue umiliazioni e vessazioni -dicono gli inquirenti – La scelta, tuttavia, non è stata ben accolta dal compagno che dapprima ha cominciato a pedinarla e ad appostarsi sotto casa e, successivamente, ha posto in essere ripetute aggressioni verbali e ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

Telebari : 'Sei solo mia', minaccia la ex dopo essere stato lasciato: 27enne di Ostuni arrestato per stalking - #Bari #Notizie… - allshininisgold : @Zbarskij ci sono evidentissime tracce di inquinamento di prove e corruzione all’interno delle fo di wuesta città.… - MgraziaT : RT @DestinoLara: Donna e #migrante: doppiamente a rischio. Arrestato tarantino: ha stuprato senegalese con minaccia denuncia e rimpatrio e… -