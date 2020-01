Spagna, Navona, Trevi e Pantheon: licenze taxi al posto delle bancarelle (Di venerdì 3 gennaio 2020) “Avevamo detto che avremmo liberato le piazze storiche di Roma dalle bancarelle. Ed è quello che stiamo facendo. Da gennaio, infatti, abbiamo imposto il divieto di posizionare le bancarelle in piazza di Spagna, piazza Navona, fontana di Trevi, Pantheon e in alcune vie del Tridente“. Soddisfazione un tantino sopra le righe del sindaco Virginia Raggi. L’iniziativa riguarda una ordinaria e normale operazione di ripristino di decoro, ordine e legalità in una zona, tra l’altro, tra le più famose al mondo. La Raggi continua: “Oggi un gruppo di venditori ambulanti ha occupato il dipartimento Commercio per protestare contro la nostra decisione di spostare le loro bancarelle. Un’azione intollerabile. Non arretreremo di un millimetro da questa decisione. Finalmente cittadini e turisti potranno ammirare liberamente i monumenti di Roma. Avevamo dato ai Municipi ... Leggi la notizia su ladenuncia

