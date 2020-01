“Sottopeso”. Dopo anni di disturbi alimentari, la figlia vip non si nasconde più. E ora promette di prendersi cura di sé (Di venerdì 3 gennaio 2020) È magra, molto magra, forse troppo magra. Ma ha deciso di non nascondersi più. La figlia super vip ha le idee chiare per il 2020. Parliamo di Tallulah Willis, cioè la figlia di Bruce Willis e Demi Moore che ha deciso di mostrarsi senza vergogna su Instagram. 25 anni, Tallulah è la seconda figlia della coppia che ha avuto diversi problemi alimentari. Inoltre, essendo una figlia vip, veniva spesso giudicata per il suo corpo e questo la portava a essere ancora più crudele verso se stessa. Ha avuto disturbi alimentari ma anche problemi con l’alcol e dismorfobia, cioè visione distorta del proprio corpo. “Mi sentivo brutta, sempre”, ha spesso ammesso la ragazza che invece è bellissima. D’altronde con quei genitori come poteva essere altrimenti? Eppure forse il peso della notorietà dei suoi genitori è stato troppo per lei. Ora però Tallulah Willis ha deciso di prendere in mano la ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

