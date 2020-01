Sosta selvaggia in centro, la segnalazione: “Rischio incidenti, così non va” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “2020, odissea viabilità”. Volendo prendere spunto dal titolo di un celebre film, è così che si presenta la situazione a Benevento nei primi giorni dell’anno. Detto di via Nenni e del groviglio causato dall’apertura del nuovo fast food, l’attenzione si sposta ora nuovamente sul centro storico, più precisamente su via del Pomerio e via Ennio Goduti, già varie volte oggetto di dibattito nel corso dei mesi. Pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore residente in zona, che lamenta l’inosservanza del codice della strada nelle due arterie principali e in quelle secondarie, ovvero via Ottavio Bilotta (che collega via Goduti a piazza Dogana) e via Damaso (situata in prossimità dell’incrocio con via del Pomerio). “La situazione sul piano viabilità è ormai ai limiti del sostenibile”, si legge ... Leggi la notizia su anteprima24

