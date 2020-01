Sosta selvaggia, Bosco replica: “Cittadini e commercianti non aiutano” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – “Massimo impegno, ma cittadini e commercianti della zona non ci danno una grande mano”, il comandante della polizia municipale di Benevento, Fioravante Bosco, risponde così in merito agli ingorghi di via del Pomerio complicati dalla Sosta selvaggia in prossimità degli incroci: “E’ un caso fastidioso soprattutto nelle ore di punta, in quanto negli altri momenti della giornata la criticità non è così accentuata – dichiara Bosco ai microfoni di Anteprima24 –; è risaputo che abbiamo un problema di personale, i vigili non sono molti e se vengono smistati in varie zone della città bisogna ingegnarsi per trovare soluzioni di un certo livello. Certo, ribadisco che la gente non ci aiuta e che l’inciviltà è qualcosa di evidente”. Per Bosco il problema riguarda anche gli esercenti: “Non solo i ... Leggi la notizia su anteprima24

