Sorry We Missed You, Ken Loach firma un “Ladri Di Biciclette” per gli anni Duemila (Di venerdì 3 gennaio 2020) Sorry We Missed You è il messaggio che i corrieri lasciano quando non riescono a trovare il destinatario. Il titolo dell’ultimo lavoro dell’83enne regista britannico Ken Loach, aiutato qui come negli ultimi venticinque anni dal fido sceneggiatore Paul Laverty, è stato lasciato in inglese. Ma molto in questo film ha un sapore da neorealismo italiano. Loach si è sempre occupato dei problemi della classe operaia, in opere d’impronta marcatamente realista. Eppure è come se, di fronte alla crisi economica dell’ultimo decennio, allo stravolgimento delle dinamiche di un mondo del lavoro sempre più fragile, avesse capito che per raccontare le peripezie dei nuovi precari si rendeva necessaria una forma narrativa ancora più scabra. Una forma, soprattutto, lontana dai vezzi dello storytelling contemporaneo, magari più smaliziati e brillanti, ma che a lui devono suonare come un sottoprodotto ... Leggi la notizia su optimaitalia

