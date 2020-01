Soliti Ignoti Il ritorno-Speciale Lotteria Italia il 6 gennaio 2020 con Amadeus: a caccia dei biglietti vincenti (Di venerdì 3 gennaio 2020) Anche quest’anno la dea fortuna bussa nelle case degli Italiani e anche quest’anno la Rai ha scelto di affidare ad Amadeus lo Speciale della Lotteria Italia. Un appuntamento da non perdere, soprattutto per chi ha comprato i biglietti e aspetta le combinazioni vincenti per scoprire se ha vinto o meno! Ed è ovviamente la sera della Befana, la sera scelta per lo spettacolo e la fortuna. Il 6 gennaio 2020 andrà in onda “Soliti Ignoti – Il ritorno – Speciale Lotteria Italia”, la puntata Speciale dello show condotto da Amadeus, abbinato anche quest’anno alla Lotteria Italia nella serata dell’estrazione finale dei biglietti fortunati. Nel corso della puntata verranno svelati i 5 biglietti vincenti i premi di prima categoria, tra cui il primo premio del valore di 5 milioni di euro. Vediamo le anticipazioni che ci rivelano qualcosa in più sulla puntata Speciale del ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

