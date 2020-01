Soliti ignoti ed il cast dello Speciale Lottera Italia (Anteprima Blogo) (Di venerdì 3 gennaio 2020) L'appuntamento è previsto per la serata di lunedì 6 gennaio quando andrà in scena l'epilogo della Lotteria Italia 2019 con l'estrazione dei premi vincenti di prima categoria. Dalla mezzanotte circa di lunedì ci sarà dunque una manciata di ricchi in più nel nostro paese e questo avverrà grazie al programma televisivo abbinato quest'anno alla storica lotteria nazionale, ovvero Soliti ignoti. In campo dunque una puntata Speciale di prima serata dell'access vincente di questa stagione televisiva guidato da Amadeus. Ospiti in campo alcune celebrità che giocheranno in studio per rendere ancora più divertente una serata che ha perso -strada facendo- l'appeal che le avrebbe dato l'annuncio ufficiale del cast di concorrenti di Sanremo 2020, come è noto già dato dallo stesso Amadeus. In studio però lunedì sera tutti i 22 protagonisti del Festival di Sanremo numero 70, targato Amadeus. prosegui ... Leggi la notizia su blogo

