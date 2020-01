Solinas chi? Come i leghisti cercano di far dimenticare il disastro della Lega in Sardegna (Di venerdì 3 gennaio 2020) Nelle more della discussione sui successi della giunta guidata da Christian Solinas in Sardegna c’è chi sostiene che sia sbagliato attribuirli alla Lega. Perché, scrivono, Solinas non è della Lega ma del Partito Sardo d’Azione. Ora è senz’altro vero che Solinas è il Segretario Nazionale del Partito Sardo d’Azione ma sostenere che non sia un leghista o che con la Lega abbia poco a che fare è una balla colossale. Quel “misero” 10% preso dalla Lega in Sardegna chi contesta il fatto che Solinas sia leghista sostiene anche che la Lega alle regionali in Sardegna ha preso pochi voti, un “misero 10%”. chiaramente si tratta di un modo per scaricare sul PSd’Az le eventuali responsabilità di errori commessi dalla giunta regionale in Sardegna in modo da non intaccare la buona reputazione della Lega. Ed in effetti ci si potrebbe anche chiedere cosa ... Leggi la notizia su nextquotidiano

