Soleimani ucciso, diretta. Usa inviano altri 3.500 soldati in Medio Oriente. Migliaia in piazza a Teheran (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il generale Qassem Soleimani è rimasto ucciso con altri 7 (i feriti sono almeno 12 soldati iracheni oltre a diversi civili) in un attacco con elicotteri e razzi all'aeroporto di... Leggi la notizia su ilmessaggero

RaiNews : Le immagini di ciò che resta dell'auto su cui viaggiava #Soleimani dopo l'attacco Usa presso l'aeroporto di… - SkyTG24 : ?? Attacco #Usa in #Iraq ?? Ucciso il generale iraniano Qassem #Soleimani ??? L'ayatollah #Khamenei annuncia vendetta… - NicolaPorro : ++Ecco, in esclusiva, il video del raid americano voluto da Donald #Trump che ha ucciso il generale iraniano… -