Social Media | arriva il workshop di digital strategy al Nuovo Teatro Sanità

Dal 24 al 26 gennaio Simone Pacini e fattidiTeatro realizzano al Nuovo Teatro Sanità il workshop di digital strategy e Social Media storytelling #SocialSanità, un laboratorio teorico-pratico sulla Social Media content strategy adeguata alle performing arts: un'occasione per approfondire l'utilizzo delle nuove tecnologie e acquisire competenze utili a migliorare le proprie attività online. Per info sui costi e la modalità di partecipazione press@NuovoTeatrosanita.it oppure 3337537900. L'argomento principale del workshop è la comunicazione nelle sue forme più innovative, low budget, virali e digitali. Due giorni e mezzo per analizzare nuovi approcci che possono ripensare vecchi e obsoleti sistemi e rilanciare il sistema culturale e turistico. È tempo di comunicare ai nostri interlocutori in maniera più user friendly e coinvolgente.

