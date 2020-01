Siviglia-Athletic Bilbao: probabili formazioni, pronostico e quote (Di venerdì 3 gennaio 2020) Siviglia-Athletic Bilbao: probabili formazioni, pronostico e quote Venerdì 3 gennaio alle ore 21:00 presso l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia si giocherà Siviglia-Athletic Bilbao. Il match sarà valevole per la 19esima giornata di Liga. Il Siviglia, che adesso occupa la terza posizione in classifica con 34 punti, proviene dalla vittoria in trasferta contro il Mallorca per 0-2. È stata una campagna liguera positiva fin qui per gli andalusi, che con Lopetegui sembrano aver trovato la giusta quadra dopo un paio di stagioni molto altalenanti. L’obiettivo è quello di tornare in Champions League: le concorrenti sono tante e la strada è lunga, ma questa squadra ha dimostrato di avere ampi margini di miglioramento. L’Athletic Bilbao ora occupa la settima posizione in classifica con 28 punti ed è reduce dal pareggio in trasferta contro il Real Madrid per ... Leggi la notizia su termometropolitico

Deepnightpress : Siviglia - Athletic Bilbao #LaLiga 03-01-2020:pronostico e formazioni #bettingtips #betting #soccerbetting… - 76Patrizio : Liga, Siviglia-Athletic Bilbao: quote, pronostico e probabili formazioni (03/01/2020) - infobetting : Siviglia-Athletic Bilbao: formazioni, quote, pronostici. Lopetegui vuole -