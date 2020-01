Siviglia Athletic Bilbao: cosa rischia Lopetegui (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il match tra Siviglia e Athletic è molto importante per Lopetegui. Presenta diverse difficoltà dal punto di vista tattico Il Siviglia vuole difendere il terzo posto da Atletico Madrid e Real Sociedad. Gli andalusi sono tra le sorprese di questo inizio di Liga, grazie a un ottimo possesso palla e all’esplosione di tanti talenti (Ocampso su tutti). Il difetto di questa squadra consiste nella scarsa incisività sottoporta quando si affrontano formazioni chiuse. Luuk De Jong, centravanti della squadra, ha finora deluso, con soli 2 gol. Contando che l’Athletic di Garritano sta spiccando per una fase difensiva estremamente compatta e ordinata, per il Siviglia non sarà facile trovare la via della rete. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

