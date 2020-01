Simona Ventura annuncia: “Basta reality: appartengono al passato” (Di venerdì 3 gennaio 2020) È il sogno di molti telespettatori: vedere Simona Ventura nuovamente alla guida di un reality show. Super Simo, infatti, è stata non solo il volto storico dell’Isola dei Famosi – che ha condotto per le prime otto edizioni – ma l’abbiamo vista prendere in mano le redini di altri programmi appartenenti allo stesso genere. Nel passato più recente, ha presentato la prima edizione di Temptation Island Vip ed è stata la voce narrante de Il collegio. In entrambi i casi riuscendo a riscuotere un grandioso successo. A partire da settembre, la conduttrice è alla guida de La Settimana Ventura, programma sportivo in onda sulla Rai sul quale ha investito molta energia. Eppure molti fan sognano ancora di vederla al timone di un reality. Le parole di Simona Ventura Intervistata dal Fatto Quotidiano, Simona Ventura ha deciso di fare chiarezza su quello che sarà il suo futuro televisivo riferendosi, in ... Leggi la notizia su velvetgossip

