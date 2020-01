Si schianta con tuta alare, Luca si era già lanciato per ricordare amico morto allo stesso modo (Di venerdì 3 gennaio 2020) Appena tre mesi prima del tragico schianto che lo ha portato via per sempre, Luca Barbieri aveva rivelato a chi lo seguiva attraverso i canali social l’esibizione a cui aveva partecipato per ricordare un amico e collega morto lanciandosi proprio con una tuta alare. Un incidente che non aveva spento la sua voglia di lanciarsi nel vuoto. Leggi la notizia su fanpage

