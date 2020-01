‘Si è sposata a sorpresa…’: da Maria De Filippi al matrimonio, l’annuncio dell’ ex tronista di Uomini e Donne [FOTO] (Di venerdì 3 gennaio 2020) Anna Munafò si è sposata col fidanzato Giuseppe Ebbene sì, Anna Munafò ha spiazzato tutti i suoi fan perché è convolata a nozze. Per chi non la ricorda quest’ultima ha partecipato al dating show Uomini e Donne con il ruolo di tronista. Il suo Trono è stato un dei più belli della storia del programma condotto da Maria De Filippi, un livello superiore a quelli che stiamo vedendo in onda da qualche anno a questa parte. La ragazza si è allontanata dal mondo dello spettacolo, tuttavia continua a rimanere a contatto con i propri follower attraverso il suo account Instagram. E proprio sul social network la giovane ha annunciato di aver sposato il suo Giuseppe. (Continua dopo la foto) Anna Munafò ha sposato il suo fidanzato Giuseppe L’inaspettato annuncio sul suo account Instagram Il matrimonio di Anna Munafò è arrivato come un fulmine a ciel sereno, infatti nessuno si aspettava ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : 'Si è sposata a sorpresa...': da Maria De Filippi al matrimonio, l'annuncio dell' ex tronista di Uomini e Donne [FO… - infoitcultura : Uomini e Donne: un 'ex tronista si è sposata a sorpresa. Ecco chi è - Claudia19485227 : RT @SnaiderbaurA: @francescatotolo @G7 @rulajebreal ...... per questo ha stata sposata con uomo bianco. Appena accorta si, l'ha lasciato -