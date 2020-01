Shopping compulsivo | Spende 30mila euro in capi firmati | finisce male (Di venerdì 3 gennaio 2020) Una donna non riesce a controllare i propri sfrenati impulsi di Shopping compulsivo, e dopo avere dilapidato una fortuna serve un intervento drastico. Lo Shopping compulsivo è valso una condanna singolare per una donna di 49 anni originaria di Pavia. In pochissimo tempo questa persona, che non ha saputo controllare i propri istinti cara di … L'articolo Shopping compulsivo Spende 30mila euro in capi firmati finisce male è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

