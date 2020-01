Sesto San Giovanni, la casa è in fiamme e il gatto sviene: “Lampo” rianimato dai vigili del fuoco (Di venerdì 3 gennaio 2020) È stato grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco che è stato salvato "Lampo", il gatto ritrovato privo di sensi in un appartamento in fiamme a Sesto San Giovanni: i pompieri accorsi per domare l'incendio lo hanno soccorso improvvisando un respiratore di aria pulita che gli ha di fatto salvato la vita. Leggi la notizia su milano.fanpage

