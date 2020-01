“Senza paura”. Guendalina Canessa lo ha fatto: il bacio lesbo con la ex del GF (Di venerdì 3 gennaio 2020) Vi ricordate di Margherita Zanatta e Guedalina Canessa? Ex gieffine dall’indole difficile da tenere sotto controllo, il loro percorso ha dato sempre filo da torcere a chi ha tentato di mettere in discussione le loro scelte. Selvagge e accattivanti, nate nella casa più spiate d’Italia, Margherita Zanatta Guendalina Canessa tornano a fare parlare di loro, anche troppo. L’esperienza del Grande Fratello ha sicuramente fornito a entrambe la possibilità di farsi conoscere meglio e loro hanno messo del proprio. Scopriamo cosa hanno combinato insieme. Margherita Zanatta, dopo l’esperienza al Grande Fratello è un’affermata speaker radiofonica. La sua partecipazione al reality è sicuramente ancora nei ricordi di molti. Ha partecipato al Grande Fratello, nel 2011, conquistando il pubblico con la sua simpatia. L’esperienza del reality le ha permesso di trovare sia il ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

