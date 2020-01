Sci di fondo, Johannes Klaebo vince la mass start in Val di Fiemme! Alexander Bolshunov resta in vetta al Tour de Ski 2020 (Di venerdì 3 gennaio 2020) La quinta tappa del Tour de Ski, la 15 km mass start in tecnica classica della Val di Fiemme, va al norvegese Johannes Klaebo, che supera in volata i russi Sergey Ustiugov ed Alexander Bolshunov, con quest’ultimo che conserva la vetta della generale del Tour. A punti un solo azzurro, Giandomenico Salvadori, 19°. Così gli altri italiani: 37° Stefan Zelger, 43° Federico Pellegrino, 49° Mikael Abram, 53° Maicol Rastelli. Il gruppo resta sostanzialmente compatto per i primi minuti, poi a 2.3 km arriva il primo strappo in vista del traguardo che assegna punti bonus, con il russo Gleb Retivykh (15) che precede il norvegese Johannes Klaebo (12) ed il russo Alexander Bolshunov (10), mentre nessun azzurro è nei 10 che prendono punti. La fila di concorrenti torna compatta e ad un terzo di gara il gruppo procede allungato ma unito, con la sola, classica selezione da dietro. A metà gara ... Leggi la notizia su oasport

