Sci alpino, startlist e pettorali di partenza slalom femminile Zagabria 2020: programma, orario e tv (Di venerdì 3 gennaio 2020) La Coppa del Mondo di sci alpino femminile apre il fine settimana in Croazia: si gareggerà a Zagabria con le donne del circuito maggiore. Tutte in pista domani, sabato 4 gennaio, alle ore 13.00, quando le atlete affronteranno la prima manche dello slalom speciale. In gara per l’Italia oltre ad Irene Curtoni, ben altre sei ragazze. Seconda discesa prevista alle ore 16.15. Di seguito il programma completo dello slalom speciale femminile di Zagabria con l’orario e la startlist. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da RaiSport+HD ed Eurosport 1. Prevista anche la diretta in streaming tramite RaiPlay ed Eurosport Player. OA Sport, inoltre, vi offrirà la diretta live scritta integrale della gara croata. programma COPPA DEL MONDO SCI alpino Zagabria 4 GENNAIO Sabato 4 gennaio Ore 13.00: prima manche slalom speciale femminile Ore 16.15: seconda manche slalom ... Leggi la notizia su oasport

