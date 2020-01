Schiaffo di Papa Francesco alla fedele: perchè ha reagito così (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ha fatto il giro del mondo il video che ritrae Papa Francesco nell’atto di dare un piccolo Schiaffo sulle mani ad una fedele rea di averlo strattonato. Diversi utenti hanno cercato di spiegare i motivi del gesto e soprattutto dell’espressione corrucciata del suo volto. Lo Schiaffo del Papa alla fedele Sul giudizio relativo alla reazione del Pontefice, l’opinione pubblica si è spaccata in due. C’è chi ha sostenuto che il suo sia stato un comportamento non consono al ruolo che ricopre e al messaggio che predica. C’è poi chi invece l’ha difeso puntando sulla maleducazione della fedele e sulla legittimità del gesto di allontanarla, soprattutto in virtù del fatto che avrebbe potuto cadere e farsi male. Proprio sul dolore sono intervenuti alcuni utenti, che hanno notato l’espressione corrucciata e infastidita seguita allo Schiaffo. Secondo loro questa ... Leggi la notizia su notizie

