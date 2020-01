Sarò blasfemo, ma vedendo ‘Tolo Tolo’ di Checco Zalone mi è venuta in mente ‘La vita è bella’ (Di venerdì 3 gennaio 2020) Per cominciare vorrei dire una sola cosa ai miei “venticinque lettori”. Non state a sentire le distinzioni capziose di chi racconta che Tolo Tolo fa più sorridere che ridere, né chi si chiede come mai il trailer non contenga nessuna immagine del film, né chi sta ancora a discutere se la satira di Checco Zalone castighi adeguatamente i malcostumi – come volevano i latini – o li giustifichi (“ve lo meritate Alberto Sordi/ve lo meritate Checco Zalone”). Se non lo avete ancora fatto, correte a vederlo. È strepitoso! La prima cosa che mi è venuta in mente vedendo il film è un paragone che magari qualcuno troverà blasfemo. Una ventina di anni fa un altro film comico, La vita è bella, prima di diventare giustamente un indiscusso bene culturale, scatenò un putiferio grazie ad alcuni intellettuali che si chiedevano se fosse lecito ridere a proposito della più grande ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

