Sardine, salta la manifestazione di Pistoia: liti interne e profili bannati (Di venerdì 3 gennaio 2020) saltata la manifestazione delle Sardine in programma a Pistoia il 4 gennaio 2020: a causarne il flop sono state alcune liti interne al Movimento, per le quali sono spuntanti anche alcuni profili social bannati. Doveva essere un sabato di manifestazione in diverse città d’Italia, quello organizzato e promosso dal movimento delle Sardine, soprattutto in vista … L'articolo Sardine, salta la manifestazione di Pistoia: liti interne e profili bannati proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

