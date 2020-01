Sardegna, il cargo incagliato sugli scogli ha la chiglia squarciata. Molto complesse le operazioni per liberarlo (Di venerdì 3 gennaio 2020) L’armatore ha incaricato una società olandese di studiare un piano per il disincaglio. La zona è presidiata di mezzi anti-inquinamento del ministero dell’Ambiente Leggi la notizia su lastampa

TuttoQuaNews : RT @LaStampa: L’armatore ha incaricato una società olandese di studiare un piano per il disincaglio. La zona è presidiata di mezzi anti-inq… - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Sardegna, il cargo incagliato sugli scogli ha la chiglia squarciata. Complesse le operazioni per liberarlo - pacchitto : Sardegna, il cargo incagliato sugli scogli ha la chiglia squarciata. Molto complesse le operazioni per liberarlo -… -