Samira El Attar, il marito è stato ritrovato in Spagna: era sparito. È indagato per omicidio (Di venerdì 3 gennaio 2020) Mohamed Barbri è l’uomo sospettato di aver ucciso e poi occultato il cadavere di Samira El Attar, sua moglie. L’uomo aveva fatto perdere le sue tracce nel giorno di Capodanno: è stato ritrovato in Spagna Nelle scorse ore i media avevano dato la notizia della scomparsa di Mohamed Barbri, il principale sospettato del presunto omicidio … L'articolo Samira El Attar, il marito è stato ritrovato in Spagna: era sparito. È indagato per omicidio NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

