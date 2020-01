Salvini sull’uccisione del generale iraniano Soleimani: “Grazie Trump, eliminato pericoloso terrorista” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Salvini sull’uccisione di Soleimani: “Grazie Trump, era pericoloso terrorista” Non si è fatta attendere la reazione di Matteo Salvini alla notizia dell’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani, morto insieme ad altre sette persone nella notte all’aeroporto di Baghdad in seguito a un raid statunitense. Il segretario della Lega, in un comunicato, ha voluto ringraziare il presidente Usa Donald Trump: “Donne e uomini liberi – ha detto – alla faccia dei silenzi dei pavidi dell’Italia e dell’Unione Europea, devono ringraziare Trump e la democrazia americana per aver eliminato uno degli uomini più pericolosi e spietati al mondo, un terrorista islamico, un nemico dell’Occidente, di Israele, dei diritti e delle libertà”. Nel frattempo, il raid americano ha scatenato il popolo iraniano, con decine di migliaia di manifestanti scesi in ... Leggi la notizia su tpi

