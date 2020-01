Salvini elogia Trump, per Di Battista "raid vigliacco". Di Maio per ora tace (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il raid americano ordinato da Trump che ha ucciso a Baghdad il generale iraniano Qassem Soleimani divide i leader della politica italiana. A elogiare il presidente statunitense è Matteo Salvini, che parla di “donne e uomini liberi, alla faccia dei silenzi dei pavidi dell’Italia e dell’Unione Europea, devono ringraziare Trump e la democrazia americana per aver eliminato uno degli uomini più pericolosi e spietati al mondo, un terrorista islamico, un nemico dell’Occidente, di Israele, dei diritti e delle libertà”.VIDEO - Le immagini del raid Usa a Baghdad Di tutt’altro parere è invece Di Battista che definisce “quello a Baghdad” come “un raid vigliacco perché i droni sono vigliacchi. È un raid pericoloso perché il Medio Oriente è una polveriera. È un ... Leggi la notizia su huffingtonpost

MarioMengascini : @HuffPostItalia salvini da grande statista elogia chi porta guerre in europa poi si lamenta che chi fugge da queste… - MassimoTeolo : RT @HuffPostItalia: Salvini elogia Trump, per Di Battista 'raid vigliacco'. Di Maio per ora tace - celtictia : RT @HuffPostItalia: Salvini elogia Trump, per Di Battista 'raid vigliacco'. Di Maio per ora tace -