Salvini contro Patuanelli: “Su 5G qualcuno pagato da Cina?”. Il ministro: “Non siamo al Metropol” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Scontro tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. Salvini attacca sul 5G: "O non capisce o qualcuno paga perché qualcuno non capisca". Patuanelli replica ironizzando sul caso dei presunti fondi russi alla Lega: "Non siamo mica al Metropol". Leggi la notizia su fanpage

