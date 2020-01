Salgono a 43 i morti per le inondazioni a Giacarta (Di venerdì 3 gennaio 2020) Sale il bilancio dei morti per le alluvioni e le frane che hanno colpito Giacarta, in Indonesia, a partire dalla notte di Capodanno: le vittime sono almeno 43. Interi quartieri della città, che conta 30 milioni di abitanti, sono stati inondati dalle forti precipitazioni. Circa 400mila persone sono state evacuate e altre migliaia sono fuggite dalle proprie abitazioni dove in alcuni casi l'acqua ha raggiunto il secondo piano. Le strade sono state trasformate in fiumi, difficili anche i soccorsi."Abbiamo evacuato molte persone - racconta una soccorritrice - ma in alcuni casi è impossibile arrivare, per esempio Lebak, all'estremo Sud dell'isola, è devastata, non riusciamo a raggiungerla". Intanto le autorità sanitarie sono al lavoro per cercare di prevenire l'insorgenza di malattie. "Non abbiamo acqua pulita per lavare nostra figlia di un anno" dice una donna. "Temiamo che possa ... Leggi la notizia su ilfogliettone

