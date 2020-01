Sale la tensione tra Usa e Iran, Trump su Twitter: “Soleimani doveva essere eliminato anni fa” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Donald Trump è tornato a parlare su Twitter dell'uccisione di Qassem Soleimani, avvenuta la scorsa notte a Baghdad nel corso di un raid americano, sottolineando che "anche se l’Iran non sarà mai in grado di ammetterlo veramente, Soleimani era sia odiato che temuto all’interno del Paese, Sarebbe dovuto essere eliminato molti anni fa". Monito di Putin: "La situazione in Medio Oriente potrebbe aggravarsi". Leggi la notizia su fanpage

