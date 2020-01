Salame Bertoletti a rischio salmonella ritirato dal mercato: l'allarme del Ministero della Salute (Di venerdì 3 gennaio 2020) Nell'attività di controllo svolta dal Ministero della Salute è stato riscontrato un elevato rischio di salmonella in un noto Salame. Si tratta del lotto 51019, con scadenza 20 aprile 2020 della ditta "Salumificio Bertoletti". L'azienda, con sede in Via delle Boschine 6 – Graffignana, ha richiamato i Leggi la notizia su liberoquotidiano

Adoc_piemonte : Salmonella, ministero richiama un lotto di Salame prima qualità Bertoletti - PerugiaToday : Rischio salmonella nel salame: lotto richiamato dal Ministero della Salute - isadeluca3 : Salmonella nel salame Bertoletti: ritirato dai supermercati -