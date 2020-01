Rugby a 7, i convocati dell’Italia per il primo raduno del 2020. Il CT Andy Vilk chiama 18 azzurri (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il 2020 del Rugby a 7 maschile dell’Italia scatterà a Parma dal 7 al 9 gennaio, con il raduno che coinvolgerà i 18 azzurri chiamati dal CT Andy Wilk in vista delle World Rugby Sevens Challenger Series, che si terranno a Vina del Mar, in Cile, il 15-16 febbraio, ed a Montevideo, in Uruguay, il 22-23 febbraio. Dopo il raduno il 13 gennaio scatterà lo stage a Napoli con Germania e Spagna. Le Nazionali protagoniste della manifestazione saranno Brasile, Cile, Germania, Hong Kong, Italia, Giamaica, Giappone, Papua Nuova Guinea, Portogallo, Tonga, Uganda, Uruguay e Zimbabwe, oltre a Colombia, Messico e Paraguay. Le migliori otto giocheranno poi i play-off ad Hong Kong tra il 3 ed il 5 aprile. I convocati DELL’ITALIA DI Rugby A 7 Diego ANTL (FEMI-CZ Rugby ROVIGO DELTA) Francesco BONAVOLONTA’ (VALORugby EMILIA) Lorenzo Maria BRUNO (SITAV Rugby LYONS) Massimo CIOFFI ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Rugby a 7, i convocati dell’Italia per il primo raduno del 2020. Il CT Andy Vilk chiama 18 azzurri - RovigoOggi : Diego Antl Massimo Cioffi Gianmarco Vian convocati per il raduno dell'#Italseven in vista dei prossimi impegni inte… - Rugbymeet : Italia Sevens ????: 16 giocatori di Top 12 e 2 di Serie A tra i 1?8? convocati per il primo raduno dell’anno #rugby7s… -