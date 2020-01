Roma, Petrachi pazzo di Fonseca: «Mi ha catturato» (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il direttore sportivo della Roma Petrachi ha espresso le proprie considerazioni sul tecnico giallorosso Fonseca Gianluca Petrachi ha espresso le proprie considerazioni sul tecnico Paulo Fonseca: «L’ho già detto: questo allenatore mi ha catturato. È la verità: la sua filosofia di calcio sposa totalmente la mia. Quando ho parlato ai ragazzi di Paulo, ho detto loro che mi sarebbe piaciuto tanto averlo come mio tecnico quando ero calciatore». «Fonseca ti aiuta a giocare a calcio per divertirti. Ti toglie di dosso lo stress della prestazione. Questo è fondamentale. Vuole il possesso, il recupero immediato, il dominio dell’avversario: il coraggio te lo infonde veramente, è inevitabile. Essere assorbiti da concetti di questo tipo e non scendere in campo in funzione dell’avversario, per un calciatore è davvero tantissima roba», ha concluso il direttore sportivo della Roma. Leggi su ... Leggi la notizia su calcionews24

