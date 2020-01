Roma, incendio in un parcheggio di camper: morto carbonizzato un uomo di 50 anni (Di venerdì 3 gennaio 2020) Bruciano diversi camper in un piazzale a Roma: morto un uomo di 50 anni, estratto carbonizzato dalle lamiere. I Vigili del fuoco, subito intervenuti sul posto, sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme. L’incendio è divampato nella serata di venerdì in Piazzale 12 ottobre e ha coinvolto almeno sei vetture, di cui tre sono andate completamente distrutte. Secondo una prima ricostruzione dei pompieri, le fiamme si sono originate proprio nella vettura in cui si trovava la vittima, un cittadino romeno. Le cause del rogo sono ancora da chiarire: al momento non si esclude che possa essersi trattato di un incidente, ma rimangono aperte tutte le piste: sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia Eur. L'articolo Roma, incendio in un parcheggio di camper: morto carbonizzato un uomo di 50 anni proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

