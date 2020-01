Rintracciato Mohamed, il marito scomparso di Samira El Attar (Di venerdì 3 gennaio 2020) È stato Rintracciato in Spagna, Mohamed Barbri, il marito marocchino di Samira El Attar, la donna e mamma scomparsa circa due mesi fa a Stanghella. Lo scorso primo gennaio 2020, è stata denunciata la sua scomparsa, dopo che Mohamed si era allontanato in sella alla sua bicicletta. A denunciare il fatto è stata Malika, la mamma di Samira, che dal Marocco è giunta in Italia per seguire personalmente la vicenda di sua figlia e per stare con la sua nipotina. È stata infatti proprio la donna a raccontare degli sfoghi di sua figlia, sul rapporto con l’uomo. A suo dire Samira era stanca di vivere con Mohamed e più volte le aveva raccontato dell’ossessiva gelosia di suo marito. L’uomo è sotto indagine, con l’accusa dell’omicidio di Samira, dopo che lui stesso ha aiutato le forze ... Leggi la notizia su bigodino

