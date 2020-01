Rinnovi e Cancellazioni Serie TV: quarta stagione per Killing Eve (Di venerdì 3 gennaio 2020) Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. Tutte le Serie tv che sono state rinnovate e cancellate. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016 – Rinnovi e Cancellazioni Serie TV. Quando nessuna decisione è stata presa la Serie resta tra i Rinnovi fino a comunicazione definitiva. Ultimo aggiornamento 3 gennaio In anticipo rispetto al debutto della terza stagione, BBC America vota Killing Eve e la rinnova per una quarta stagione attesa nel 2021. Netflix ha annunciato la seconda stagione di Raising Dion. Disney+ ha rinnovato The Mandalorian. The A List avrà una seconda stagione prodotta da Lionsgate ma distribuita solo da Netflix con BBC che ha mollato il progetto. Netflix ha rinnovato per una seconda stagione la Serie romantica Virgin River e l’animata Green Eggs and Ham. Starz ha cancellato Sweetbitter dopo due ... Leggi la notizia su dituttounpop

